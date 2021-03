Le baril de Brent franchit la barre des 70 dollars

Les résultats de sociétés vont continuer de pleuvoir cette semaine, en particulier à la Bourse de Bruxelles. D'Ieteren, Atenor et Bois Sauvage ouvriront le bal lundi. Mardi, ce sera au tour de bpost, Materialise, Mithra, Hyloris, et Care Property Invest. En Allemagne, les résultats de Deutsche Post sont attendus. Mercredi, Balta, Wereldhave Belgium et Agfa-Gevaert annonceront leurs chiffres. À l'étranger, Inditex (Zara), Adidas et Just Eat Takeway feront de même. Jeudi, Brederode, Keyware, GBL et ING entreront aussi dans la danse. Vendredi, Unified Post et Essilor Luxottica fermeront le bal.