Le coronavirus plombe la tendance en Asie | Première cotation d'Hyloris

La Bourse de New York a clôturé vendredi en nette baisse, les trois grands indices perdant plus de 2%, en raison des craintes suscitées par la recrudescence des cas de contamination par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis, susceptible de faire replonger l'économie américaine.



Outre ces inquiétudes sur le front sanitaire, la Réserve fédérale a jeté un coup de froid sur le secteur bancaire en décidant de limiter les dividendes des grands établissements et de leur interdire les rachats d'actions au troisième trimestre.



L'aversion au risque a enfin été accentuée par un article du Wall Street Journal selon lequel, aux dires de responsables chinois, toute "ingérence" américaine au sujet de Hong Kong et de Taiwan pourrait amener la Chine à revenir sur ses engagements en matière d'achats de produits agricoles aux Etats-Unis.



Avec cette accumulation de nouvelles, l'indice Dow Jones a cédé 2,84% à 25.015,55. Le S&P-500, plus large, a perdu 2,42%, à 3.009,05. Le Nasdaq Composite a reculé 2,59%à 9.757,22 points.