Umicore franchit un nouveau sommet historique, Berenberg en soutien

L'euro continue à s'affaiblir face au dollar, au lendemain d'une forte chute après l'annonce de la BCE de sa volonté de laisser ses taux d'intérêt au plus bas jusqu'à l'été 2019, soit plus tard qu'anticipé par le marché. La monnaie unique européenne valait 1,1552 dollar, contre 1,1568 dollar jeudi à 21H00 GMT et 1,1791 dollar mercredi soir.

L'institution européenne a indiqué qu'elle comptait maintenir ses taux directeurs au plus bas, au moins jusqu'à la fin de l'été 2019, alors que les marchés s'attendaient à une hausse des taux plus précoce, en juin. Cette annonce a été accompagnée par une révision à la baisse de ses prévisions de croissance économique pour la zone euro, la BCE prévoyant désormais une croissance du PIB de la zone euro de 2,1% cette année - contre 2,4% lors de ses dernières prévisions en mars - avant de ralentir à 1,9% l'an prochain et 1,7% en 2020.