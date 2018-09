Le dollar en passe de connaître sa pire semaine depuis février

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, aidée par un rebond d'Apple et par la détente sur le front commercial après le bon accueil réservé par la Chine à la proposition de Washington d'ouvrir un nouveau cycle de négociations. L'indice Dow Jones a fini en hausse de 147,07 points, soit 0,57%, à 26.145,99 et le S&P-500, plus large, a gagné 15,26 points ou 0,53% à 2.904,18. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 59,48 points (0,75%) à 8.013,71.