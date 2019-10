live

Le dossier commercial devrait propulser les marchés | Fagron et Nyrstar à suivre

Les marchés européens devraient progresser, rassurés par la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et une rencontre prévue entre Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois. Trafigura veut racheter le solde des actions Nyrstar Group. Trading update de Fagron.