Le nouveau variant du Covid fait chuter les bourses asiatiques

Les fonds sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs belges. L'encours total des fonds de placement belges a dépassé 200 milliards d'euros le mois dernier, un record absolu , montrent des statistiques inédites de la FSMA, l'Autorité des services et marchés financiers, que L'Echo a pu consulter en primeur.

"Ces données traduisent un appétit des Belges pour une gestion plus active de l'épargne", analyse Jean-Paul Servais, le président de la FSMA. "On a coutume de dire que les Belges sont réticents à la prise de risque et ne jurent que par le compte d'épargne; c'est moins le cas à présent." À la fin du mois de septembre, l'encours total des comptes d'épargne s'établissait à 298,2 milliards d'euros, selon la Banque nationale. Mais M. Servais souligne qu'en un an, la progression des fonds d'investissement est sans commune mesure avec celle des livrets.