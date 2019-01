"Le pessimisme recule sur les marchés"

Vert en vue en Europe grâce aux espoirs sur le commerce

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse de l'ordre de 0,3% à l'ouverture.

2. La reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine redonnant aux investisseurs un peu de goût pour les actifs risqués.

3. La tendance est portée en outre par la perspective d'une pause de la Fed dans son cycle de resserrement monétaire si la conjoncture l'exige.

4. Wall Street a fini en hausse lundi pour la deuxième séance consécutive. L'indice Dow Jones a gagné 0,42%, le S&P-500 0,7% et le Nasdaq Composite 1,26%.

5. En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,8% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,1%, freiné par le recul des actions en Chine et à Taiwan.

6. Sur le marché pétrolier, les contrats de référence du brut se stabilisent, autour de 48,46 dollars pour le brut léger américain et de 57,22 dollars pour le Brent de mer du Nord, interrompant leur rebond en réaction à la hausse des actions et à des informations sur la baisse de la production de l'Opep.