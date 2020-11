Le rally boursier cale une nouvelle fois | Gimv et IBA à suivre

Concrètement, celle-ci aura pour but de faciliter la vie des pilotes en leur permettant de développer des plans vols et récolter les données nécessaires pour préparer leurs virées dans les airs. "L’idée est d'en faire une plateforme de services end-to-end pour les pilotes et les clients. À long terme on peut imaginer qu’il suffira pour n'importe qui de commander des images aériennes et tout le reste sera géré par la plateforme, de la recherche du pilote à la prise des images", explique Vincent Dock, Strategy Manager, chargé de projets innovation chez Proximus.