Le rally sur les matières premières prend le relais

Le rendement des Treasuries à dix ans cède du terrain après avoir grimpé depuis le début de l'année dans la perspective d'un creusement des déficits budgétaire et commercial aux Etats-Unis dans les mois à venir. Le taux des Treasuries à dix ans perd près de deux points de base, à 1,1206% après un pic à 1,187% la veille, au plus haut depuis mars dernier. Il évoluait autour de 0,91% le 4 janvier.

Les cours du pétrole évoluent en hausse de plus de 1%, et à leurs plus hauts depuis février, l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis supplantant les craintes autour de la demande. Le baril de Brent cote à 57,27 dollars et le brut léger américain se traite à 53,84 dollars.