Le rebond des actions devraient se poursuivre | Une reco sur Ageas | Plusieurs biotechs à suivre

Biocartis le spécialiste des laboratoires de poche Idylla pour le diagnostic médical rapide, a atteint ou dépassé les objectifs fixés pour 2018. Biocartis a installé 326 laboratoires Idylla au cours de l'exercice 2018, soit plus que l'ambition la plus récente de 300 unités. Au total, Biocartis a installé 970 laboratoires de poche dans le monde.

Ce chiffre est important: Biocartis doit développer le plus grand "écosystème" possible avec Idylla. Comparez cela avec Apple et l'iPhone: plus Biocartis vend du matériel aux hôpitaux, plus la société de diagnostic peut générer des revenus récurrents en vendant des modules pour effectuer les tests.