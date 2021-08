Le rebond devrait se poursuivre en Europe | EVS renoue avec le dividende | UCB à suivre

Le retour aux affaires est plus que confirmé chez EVS . Ce mardi, le spécialiste belge de la vidéo a publié ses résultats pour le premier semestre de l'année. Et ils sont pour le moins bons. Le groupe a réalisé en ce début d'année "son meilleur chiffre d'affaires et son meilleur bénéfice de ces cinq dernières années tout en développant un solide carnet de commandes pour l'avenir", assure le groupe liégeois dans son communiqué de presse. Les revenus ont ainsi atteint les 61,8 millions d'euros soit une hausse de 56,1% par rapport aux résultats à la même époque l'année dernière.