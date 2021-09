Le rebond se poursuit en Europe | Colruyt à suivre

Cependant, la perte d'exploitation passe de 0,7 à 1,1 million d'euros. Crescent attribue cela aux "écritures hors trésorerie liées au plan de warrants" (pour un montant de 530.000 euros) et aux amortissements et dépréciations (762.000 euros). La perte nette s'élève à 1,4 million d'euros contre un peu moins d'un million un an plus tôt. Lire le communiqué