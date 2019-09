Les Bourses cherchent du soutien

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce lundi 23 septembre 2019.

À l'agenda ce lundi: les marchés sont fermés au Japon en raison d’un jour férié dédié à l’équinoxe d’automne. En Europe, on attend la publication de plusieurs indices PMI manufacturier dans la matinée, en particulier pour l’Allemagne, alors que le pays est au bord de la récession. L’indice PMI manufacturier flash est attendu à 44,3, en hausse de 0,8 point par rapport au mois dernier. Côté entreprises, Hamon procède à un reverse stock split (onze actions valent une nouvelle). Aedifica et Elia rentrent dans l’indice Stoxx 600, alors que Boskalis Westminster et BIC en sortent.