Les Bourses en proie au doute

L'inflation de base au Japon a ralenti en août, à un plus de bas de deux ans, en raison de la baisse du prix du pétrole et de la faible croissance économique, montrent les statistiques officielles. L'indice national des prix à la consommation (CPI), qui inclut les produits pétroliers mais exclut les produits alimentaires les plus sensibles aux variations passagères, produits frais notamment, a augmenté de 0,5% le mois dernier en rythme annuel, conforme au consensus, après +0,6 en juillet.