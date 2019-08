Les Bourses européennes attendues en hausse | La géopolitique en ligne de mire

487 milliards de dollars (435 milliards d'euros). C'est le montant que les investisseurs ont investi dans des fonds obligataires au premier semestre de 2019, selon les données de la société de recherche Morningstar que le journal économique Financial Times a pu consulter. L'afflux est trois fois plus important qu'au premier semestre de 2018 et le plus important depuis l'année de crise 2009.