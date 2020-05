Les Bourses européennes en hausse grâce à Wall Street et le pétrole

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où vous pourrez suivre "minute par minute" les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce mardi 5 mai 2020.

La Bourse de New York est difficilement repartie à la hausse lundi après deux séances de baisse liées au réveil des tensions entre les États-Unis et la Chine en raison des doutes américains sur l'origine du nouveau coronavirus. La tendance a été soutenue par la vigueur des géants du numérique – Microsoft (+2,45%), Apple (+1,42%) et Amazon (+1,31%) notamment –, et par la remontée des cours du pétrole dont ont profité les grandes compagnies comme Exxon Mobil (+4,03%) et Chevron (+2,24%).