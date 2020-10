Les FAANG déçoivent les investisseurs | Nouvelle baisse générale en vue

Facebook a mis en garde contre une année 2021 plus difficile que prévu malgré une hausse de ses revenus plus forte qu'attendu. Le réseau social a annoncé dans ses prévisions faire face à "un certain niveau d'incertitude", citant des changements imminents en matière de protection de la vie privée prévus par Apple et un possible renversement de la tendance à passer au commerce en ligne provoqué par la pandémie.