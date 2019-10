Les USA relancent la guerre commerciale | Rouge vif en Asie | L'Europe signalée en baisse

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé mercredi Washington à imposer des sanctions sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens par an , en représailles aux aides accordées à Airbus. Il s'agit de la sanction la plus lourde jamais imposée par l'OMC.

Airbus et les autres valeurs aéronautiques, ainsi que les producteurs de vins et spiritueux, pourraient réagir à l'imposition mi-octobre par les Etats-Unis de droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, dont le vin français, après le feu vert de l'OMC.