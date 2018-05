"Les actions peuvent continuer à aller de l'avant à moyen terme"

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avec la progression des valeurs de l'énergie, soutenues par la flambée des cours pétroliers après l'annonce de la sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.

L'indice Dow Jones gagne 57,26 points, soit 0,24%, à 24.417,47 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,35% à 2.681,28 points et le Nasdaq Composite prend 0,24% à 7.284,44 points.

L'indice S&P de l'énergie gagne 2,34%, de loin la plus forte hausse sectorielle à Wall Street, et les géants du secteur Exxon Mobil et Chevron avancent respectivement de 2,09% et 2,75%.

Les cours du brut gagnent environ 2,6%, au plus haut depuis trois ans et demi, portés par l'annonce de la sortie des Etats-Unis de l'accord sur l'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Le président américain, Donald Trump, a annoncé mardi que les Etats-Unis se retiraient de l'accord conclu à Vienne en juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien, et allaient rétablir les sanctions américaines contre Téhéran, qui viseront notamment le secteur pétrolier iranien.

"Les exportations iraniennes de pétrole vers l'Asie etl'Europe diminueront certainement vers la fin de l'année et en 2019: les sanctions commenceront à tomber et certains pays vont chercher d'autres sources d'approvisionnement pour éviter des ennuis avec Washington", commente Sukrit Vijayakar, directeur dela société de conseil Trifecta Consultants.



Au chapitre macroéconomique, la publication des prix à la production, qui ont augmenté un peu moins qu'attendu le mois dernier, n'a pas eu d'incidence sur la tendance des marchés. Les investisseurs prendront connaissance jeudi d'une autre mesure de l'inflation: l'indice des prix à la consommation.

Sur fond de remontée des anticipation d'inflation avec la hausse du pétrole, le rendement du dix américain dollar a franchi dans la matinée le seuil symbolique des 3%, creusant l'écart avec le dix ans allemand, qui évolue autour de 0,57%.

Aux changes, le dollar perd 0,17% face à un panier de devises internationales, marquant une pause après avoir inscrit son plus haut niveau depuis le 22 décembre dernier. L'euro remonte ainsi vers 1,1875 dollar après être tombé à 1,1823 USD.