live

Les marchés saluent les avancées en Italie, l'emploi US au menu, Deutsche Bank se reprend

Les marchés européens ouvrent en hausse, saluant la perspective d'une sortie de crise en Italie et malgré la résurgence des tensions commerciales entre Washington et ses partenaires. Le rapport mensuel sur l'emploi amércain et le vote de confiance en Espagne au menu de la séance.