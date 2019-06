Les cours du pétrole continuent de grimper

Walmart, Target Corp et plus de 600 autres sociétés américaines ont demandé dans une lettre au président américain de mettre fin au conflit commercial qui oppose les Etats-Unis à la Chine, arguant que les tarifs douaniers affectent les entreprises et les consommateurs américains. Cette lettre est la dernière d'une série envoyée à l'administration Trump par "Tariffs Hurt the Heartland", la campagne nationale contre les tarifs douaniers appuyée par plus de 150 groupes commerciaux représentant les secteurs de l'agriculture, de la fabrication, du commerce de détail et des technologies.