Les espoirs de reprise économique propulsent les marchés

La Gimv a acquis une participation minoritaire significative dans Televic , un fournisseur de systèmes de communication high-tech et haut de gamme pour des marchés de niche tels que les soins de santé, l'éducation, le secteur ferroviaire et les solutions de conférence.

Televic, qui est un acteur mondial dans son secteur, opère dans quatre marchés de niche, en développant, fabriquant et installant des systèmes d’information passagers et de contrôle embarqués à bord des trains, des systèmes de communication pour les soins de santé (appel infirmier, contrôle d'accès, etc.), des systèmes de conférence pour les réunions, ainsi que des solutions de formation multimédia et de e-learning.