Les espoirs de vaccin soutiennent la tendance | L'emploi US grand rendez-vous de la séance

"Les familles belges de Spoelberch (via Verlinvest) et Boël (via Sofina ) se frottent les mains. Leur investissement dans la start-up indienne d'apprentissage Byju's a encore explosé en valeur", écrivait De Tijd il y a cinq mois quand il s'est avéré que Byju valait 8 milliards de dollars.

À peine cinq mois plus tard, Sofina et Verlinvest se frottent encore plus les mains, car celui de Byju vaut désormais 10,5 milliards de dollars (9,4 milliards d'euros), soit près du tiers de plus qu'au début de cette année.