Les "faucons" planent sur les marchés

Anton Pil, responsable du département global alternatives chez JPMorgan, reconnaît que les temps sont durs pour les investisseurs. De plus en plus de spécialistes mettent en garde contre les valorisations élevées des actions. Et avec l’augmentation des taux, les obligations pourraient elles aussi souffrir. "Ce dernier point est en train de devenir un vrai problème. C’est pourquoi le département que je dirige est très recherché. Nous investissons dans toutes les solutions alternatives aux actions et obligations, comme l’immobilier et les infrastructures."