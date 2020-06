Les futures remontent en Europe

La crise du coronavirus tire l'inflation américaine vers le bas, a averti mardi soir le vice-président de la Réserve fédérale Richard Clarida, ce qui suggère que l'économie américaine pourrait avoir besoin d'une aide supplémentaire de la banque centrale et du Congrès pour se rétablir complètement.

Les anticipations d'inflation, déjà faibles au début de la récession en février dernier, "risquent de tomber en deçà" d'une fourchette cohérente avec l'objectif d'inflation de 2% de la Fed, a déclaré Clarida dans des notes préparées pour une intervention devant la Foreign Policy Association à New York. "Je défendrai avec la plus haute priorité des politiques destinées non seulement à obtenir le maximum d'emploi, mais aussi des anticipations d'inflation bien ancrées cohérentes avec notre objectif", a-t-il ajouté.