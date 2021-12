Les indices européens attendus dans le sillage de Wall Street

* UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD - Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé lundi soir une série de nouvelles mesures sanitaires qui s'appliqueront dès lundi prochain et pour trois semaines, parmi lesquelles figurent la limitation des rassemblements, le renforcement du télétravail et des restrictions sur la consommation de boissons et aliments dans certains lieux publics. Ces mesures peuvent potentiellement affecter le premier opérateur global de centres de shopping.