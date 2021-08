Les indices européens attendus en baisse | Cap sur l'indice ZEW

Les bourses européennes sont attendues en légère baisse , les initiatives restant limitées par les craintes autour de la propagation du variant Delta du coronavirus et de son impact sur la reprise économique, ce qui a déjà fait chuter les cours du pétrole et des métaux de base.

Les contrats à terme signalent un repli de 0,1% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE à Londres et de 0,06% pour l'EuroStoxx 50.

La séance de lundi a été marquée par la forte baisse des cours du brut et des métaux sous l'effet conjugué de la hausse du dollar et des inquiétudes relatives au retour de mesures de restrictions sanitaire en Asie, et particulièrement en Chine.