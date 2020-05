Les marchés européens devraient rester sur leur tendance positive de la veille, toujours portés par la perspective de réouverture des économies un peu partout dans le monde. Les contrats à terme sur les principaux indices européens, comme le Dax ou l'Euro Stoxx 50, suggèrent une ouverture en hausse entre 0,8% et 1%.

En Asie, la tendance est franchement positive également. Les investisseurs relèguent au second plan les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pour se concentrer, ici aussi, sur l'économie. Au Japon, où l'état d'urgence a pris fin lundi, l'indice Nikkei gagne 2,68%. Shanghai avance de 0,71% et la bourse de Hong Kong de 2%.