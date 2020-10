Les indices européens entrent progressivement en correction

Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 19,69 milliards d'euros, en hausse de 5,5% à changes constants et en baisse de 2,5% à changes courants en raison d'un effet de change défavorable lié au real brésilien et au peso argentin. "Les ventes de Carrefour au troisième trimestre reflètent l’excellente dynamique en cours dans le groupe, confirmant le succès du plan de transformation Carrefour 2022", a déclaré le PDG Alexandre Bompard.