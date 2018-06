Les indices européens signalés dans le rouge, Telenet à suivre

En premier lieu, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour le mois de juin, qui sera publié lundi matin. Il s'était stabilisé en mai à 102,2 points mais selon les données compilées par Bloomberg, les analystes s'attendent à un repli de l'indice, à 101,8 points. "Les nuages s'amoncellent sur l'économie allemande", dont le moteur industriel "a commencé à tousser en début d'année", a d'ailleurs averti cette semaine Timo Wollmershäuser, responsable de la macroéconomie au sein de l'Ifo.



Mardi, les investisseurs pourront s'intéresser à l'indice de confiance du consommateur américain. Celui-ci devrait par contre se stabiliser à 128 points. Suivront jeudi l'indice GfK du moral des ménages en Allemagne et les indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro. Et on terminera la semaine avec l'indice PMI de Chicago et l'indice de confiance du Michigan.



Les Banques centrales resteront à l'esprit des investisseurs avec la publication mercredi des chiffres sur la masse monétaire M3 et le crédit au privé en zone euro, ainsi que du rapport de stabilité financière de la Banque d'Angleterre. Jeudi, seront dévoilées les conclusions de l'évaluation des fonds propres bancaires par la Réserve fédérale américaine. Mais c'est surtout l'inflation en Allemagne et en zone euro, publiées respectivement jeudi et vendredi, qui sont attendues. Les analystes tablent sur une légère hausse, à 2%. Soit précisément le niveau visé par la Banque centrale européenne.



Côté entreprises, quelques résultats sont attendus cette semaine. Accenture, Nike et H&M doivent publier leurs chiffres trimestriels jeudi. Vendredi, ce sera au tour de Warehouses Estates Belgium et de Constellation Brands.