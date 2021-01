Les investisseurs à la recherche de carburant pour le rally boursier

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce lundi 11 janvier 2021.

Cette deuxième semaine de l'année 2021 est placée sous le signe du pétrole et de l'économie américaine. L'Agence internationale de l'énergie présentera, ce lundi, ses dernières évaluations sur les tendances mondiales et ses plans pour soutenir les efforts internationaux visant à atteindre les objectifs énergétiques et climatiques en vue de la COP26. Mercredi, les États-Unis annonceront leur rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole et jeudi, l'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiera son rapport mensuel sur l'or noir.