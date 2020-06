Les investisseurs à nouveau gagnés par le doute

"A la Fed, nous devons garder le pied sur l'accélération jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'avoir traversé cette crise et c'est bien notre intention et je pense (...) que vous pourriez vous aussi en faire davantage", a-t-il déclaré devant la commission des Services financiers de la Chambre des représentants. "Ce serait un vrai sujet d'inquiétude si le Congrès faisait trop rapidement marche arrière sur le soutien qu'il apporte."

Et puisque la sortie de la récession s'annonce longue, les taux d'intérêt resteront proches de zéro pour "une période prolongée" et la Fed continuera de racheter de la dette pour maintenir le plus bas possible le coût de l'emprunt à long terme.