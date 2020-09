Les investisseurs dans l'attente des précisions de la Fed

Le yuan continue sa progression après que les prévisions de la banque centrale aient indiqué une tolérance croissante pour une devise plus forte. "L'acceptation par les décideurs de la force du RMB devrait être suffisante pour pousser l'USD/CNH à la baisse tant qu'elle est fondamentale et non spéculative", a déclaré Stephen Innes, chief global markets strategist chez AxiCorp, dans une note. "Le but ultime est toujours un régime de change flottant alors que la Chine se prépare à ouvrir davantage son marché financier et à internationaliser sa monnaie."