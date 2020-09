Les investisseurs en proie aux doutes sur la croissance

La société IBA annonce avoir reçu le premier paiement de 20 millions d'euros de la part de CGN Dasheng Electron Accelerator Technology Co., Ltd (“CGN Dasheng”). Ce versement fait suite à la signature d'un accord de licence stratégique, annoncée le 26 août 2020, avec CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. (“CGNNT”), et sa filiale en propriété exclusive CGN Dasheng, pour les droits exclusifs sur la technologie Proteus®PLUS d’IBA en Chine. La valeur minimale de l’accord en faveur d’IBA est de 100 millions d'euros.