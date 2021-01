Les investisseurs fêtent timidement la nouvelle année

Sur le marché des changes, le dollar poursuit sur la même tendance qu'en 2020 et recule de 0,19% face à un panier de devises de référence, toujours pénalisé par le regain d'appétit pour les actifs plus risqués et la perspective d'un creusement des déficits aux États-Unis. L'euro, qui a perdu 0,67% le 31 décembre et 0,62% le 1er janvier sur des prises de bénéfices, rebondit de 0,92%, à 1,2249 dollar.