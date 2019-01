"Les investisseurs restent sur la touche"

"Nous sommes enchantés du résultat de cette étude, qui démontre clairement que le test SelectMDx est plus efficace que le test sanguin PHi pour identifier les patients à haut risque de souffrir d'un cancer de la prostate, avec une sensibilité et une spécificité élevées", a commenté son CEO Jan Groen. "Nous continuons à nous concentrer sur la commercialisation et le déploiement du test SelectMDx aux États-Unis et en Europe, et nous continuons à assister à une augmentation de son utilisation et de son adoption en pratique clinique, avec plus de 30 000 patients testés depuis le lancement de SelectMDx il y a deux ans."