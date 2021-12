Les marchés à la fête après la Fed | Reddit dépose son dossier d'IPO | D-Day pour la BCE

"Les investisseurs ont salué la volonté de la Fed de ne pas se laisser "submerger" par le (haut) niveau de l'inflation (...), de ne pas être 'behind the curve' [en retard sur le cycle économique-NDLR] en adoptant un ton largement plus 'hawkish' et en prévoyant trois hausses de taux en 2022", a commenté John Plassard chez Mirabaud.