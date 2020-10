Les marchés actions en mode "risk off" | Vers une séance difficile pour Asit Biotech

Le sentiment boursier est négatif ce matin, avec les inquiétudes liées à la résurgence des infections au Covid-19 et les déclarations du secrétaire au Trésor américain anéantissant tous les espoirs d'un plan de relance avant le 3 novembre. Les tensions entre Pékin et Washington renforcent la nervosité des investisseurs.

La séance sera animée par la poursuite des publications de résultats dans le secteur bancaire américain, avec, cette fois, les chiffres de Morgan Stanley et Bank of New York Mellin. Plusieurs indicateurs économiques américains figurent à l'agenda comme les inscriptions hebdomadaires au chômage ou les indices d'activité "Empire State" et "Philly Fed" d'octobre.