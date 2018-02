Les marchés actions signalés en hausse, le dollar baisse encore, pluie de résultats

Le point sur les marchés avant l'ouverture

1. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse et poursuivre leur rebond, les investisseurs reprenant progressivement confiance après la correction du début du mois, tandis que le dollar poursuit sa chute.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris pourrait gagner 13 points, soit environ 0,25%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 46 points (0,37%) et le FTSE à Londres 29 points (0,4%).

3. La séance sera animée par une nouvelle série de résultats de grands groupes cotés parmi lesquels Allianz, Renault, EDF, Danone et Air France-KLM.

4. Jeudi, Wall Street a fini dans le vert pour la cinquième séance d'affilée, grâce entre autres à la progression des valeurs technologiques.

5. En Asie, la Bourse de Tokyo a fini sur une progression de 1,19%, portant à 1,58% son rebond sur la semaine après trois semaines de repli. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) avance de 0,45%. Mais de nombreux marchés de la région sont fermés ce vendredi pour le nouvel an lunaire.

6. Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa chute et a touché un nouveau plus bas de trois ans face à un panier de devises de référence. L'euro a ainsi touché un nouveau pic de plus de trois ans à 1,2555 dollar.

7. Le marché pétrolier, lui, bénéficie de la faiblesse de la devise américaine et progresse, bien que dans des volumes réduits: le Brent remonte vers 64,70 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) vers 61,75 dollars.