Les marchés asiatiques démarrent 2020 au galop

La hausse la plus impressionnante de la Saint-Sylvestre ? FNG . Le groupe au-dessus de Brantano, CKS et Miss Etam a bondi de 29,4% à 18,50 euros mardi, dernière séance de 2019, dans un volume de plus de 40.000 unités échangées. À titre de comparaison: la moyenne des six derniers mois était de 1700.