Net recul en Europe, la dette italienne attaquée, avis de broker sur CFE

La baisse devrait se prolonger, l'Espagne et l'Italie dans le viseur

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture, les inquiétudes politiques en Italie et en Espagne menaçant encore de limiter l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

2. Londres et Wall Street, qui étaient fermées lundi pour cause de jours fériés, réagiront avec un temps de retard aux crises qui secouent le sud de l'Europe.

3. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient perdre chacun autour de 0,2% à l'ouverture, le FTSE à Londres reculant pour sa part de 0,5%.

4. Les marchés chinois reculent également et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,4%.

5. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street reculent très légèrement, la reprise des discussions préparatoires à l'organisation d'un possible sommet le mois prochain entre Donald Trump et Kim Jong-un atténuant les effets négatifs des crises politiques européennes.

6. Sur le marché des changes, l'euro se stabilise autour de 1,1630 dollar , à proximité d'un creux de six mois et demi.

7. Les cours du pétrole restent orientés à la baisse sur des anticipations d'une augmentation de leur production par l'Arabie saoudite et la Russie.