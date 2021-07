Les marchés asiatiques piquent du nez | Le pétrole se reprend | Légère hausse en vue en Europe

Les bourses asiatiques poursuivent leur déclin dans la foulée de la glissade de Wall Street lundi, les investisseurs à New York ayant, eux aussi, cédé aux inquiétudes sur la recrudescence du Covid-19 avec la propagation du variant Delta , plus contagieux.

Le Dow Jones a chuté de 2,09%, à 33.962,04 points. Il subit ainsi sa plus forte baisse en une séance depuis le 28 octobre et toutes ses composantes ont fini dans le rouge. Le S&P 500, plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 1,59%, à 4.258,49 points, tandis que le Nasdaq a reculé de 1,06%, à 14.274,98 points.