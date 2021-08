Les marchés asiatiques soutenus par la Fed et Wall Street | Bone Therapeutics à surveiller

Bonjour! Jay Powell a propulsé Wall Streeet à de nouveaux records vendredi. En effet, la Bourse de New York a terminé la semaine à des niveaux jamais atteint pour le Nasdaq et le S&P 500 vendredi, rassurée par le discours prudent du président de la Banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,69%, le Nasdaq, à forte composition technologique, de 1,23% et l'indice élargi S&P 500 de 0,88%. C'est le 52e record pour ce dernier en 2021, du jamais vu sur une année.

Lors de son discours à Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que l'institution monétaire américaine pourrait commencer à réduire ses achats d'actifs d'ici la fin de l'année, une éventualité déjà exprimée lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Mais il n'a pas donné de calendrier.



"Les investisseurs attendaient des indications sur une date précise d'une réduction des achats de titres (tapering)", rappelle Timo Emden, analyste chez Emden Research.



S'il s'est montré optimiste sur l'état de la reprise économique et "la poursuite des progrès vers le plein emploi", le patron de la Fed a néanmoins souligné que "le variant Delta présente un risque à court terme" et que l'institution allait "soigneusement évaluer les données (économiques) et l'évolution des risques" avant de normaliser sa politique monétaire.



"L'absence de nouvelle est actuellement synonyme de bonne nouvelle. Tant que la Banque centrale américaine continue de rester dans le flou, le marché continue à profiter de la situation actuelle de taux bas", explique Timo Emden.



Vous pouvez lire le discours prononcé ce vendredi par le président de la Réserve fédérale: "Monetary Policy in the Time of Covid"