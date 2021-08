Les marchés asiatiques suivent Wall Street à la baisse

Tous les métiers du groupe ont profité de l'embellie: la banque de détail a vu son bénéfice net multiplié par plus de 7 au second trimestre sur un an, l'activité banque de détail et services financiers internationaux par 2,3, et la banque de financement et d'investissement, qui avait enregistré de lourdes pertes l'année dernière, est revenue dans le vert, avec un bénéfice net de 522 millions d'euros.