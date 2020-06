"Les marchés attendent leur prochaine grosse impulsion"

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce vendredi 19 juin 2020.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi. L'indice S&P-500 a fini sur une hausse symbolique de 0,06% jeudi à New York et le Nasdaq a progressé de 0,33% tandis que le Dow Jones perdait 0,15% au terme d'une séance hésitante où les investisseurs ont tenté d'évaluer l'impact de chiffres suggérant une résurgence des cas de coronavirus et une reprise économique qui pourrait être plus lente qu'espérée.