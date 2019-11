Les marchés attendus dans le rouge | VGP fait appel aux investisseurs belges

Bonjour à toutes et tous! Et bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo. Les marchés asiatiques évoluent pour l'heure en territoire négatif en raison d'un regain de tensions entre les États-Unis et la Chine. Le président Donald Trump a une nouvelle fois menacé de relever les droits de douane appliqués aux importations chinoises si Pékin ne conclut pas d'accord commercial.