Les marchés attendus en baisse, focus sur les PMI

Pour certains observateurs, l'Italie et l'Espagne pourraient devenir un problème pour Mario Draghi et la Banque centrale européenne (BCE), alors que les appels à réduire le programme de rachat d'actifs (le "QE") se font de plus en plus insistants. La BCE a indiqué à plusieurs reprises que la normalisation de sa politique monétaire ultra-accommodante, préalable à une future remontée des taux, pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année. Des éléments plus concrets concernant le calendrier sont attendus à la prochaine réunion de l'institution, le 14 juin.