Les marchés attendus en hausse | Colruyt dans le viseur

Rebond à l'ordre du jour en Europe | La Chine et les Etats-Unis se parlent

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture après la clôture positive de Wall Street et la confirmation par la Chine de la poursuite des discussions avec les Etats-Unis sur le commerce international, même si les foyers d'incertitude restent nombreux.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 35 points, soit environ 0,7%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 87 points (0,8%) et le FTSE à Londres 45 points (0,65%).

3. Le ministère chinois du Commerce a annoncé que le vice-Premier ministre Liu He s'étaitentretenu mardi par téléphone avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, en vue de la prochaine session de négociations bilatérales.

4. Les investisseurs restent prudents cependant car au-delà du commerce, les facteurs d'incertitude de nature à nourrir la volatilité des marchés ne manquent pas, du Brexit aux signes multiples de ralentissement de la croissance mondiale en passant par les interrogations sur la politique monétaire des grandes banques centrales.

5. De ce point, on surveillera avec attention les chiffres mensuels du marché britannique du travail à 10h30 et, une demi-heure plus tard, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, ainsi que les discussions que Theresa May, la Première ministre britannique, doit avoir dans la journée avec des responsables de l'UE.