Les marchés chinois carburent après la Golden Week

Les bourses chinois se distinguent par une nette progression, alors que les transactions ont repris après une semaine d'interruption en raison de la fête nationale. La hausse de 2% de l'indice CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises s'appuient sur des données économiques positives et des indications d'un rebond du tourisme et de la consommation durant la "Golden Week" qui vient de se terminer.

L'indice PMI des services calculés par Caixin/Markit s'est établi le mois dernier à 54,8 contre 54,0 en août, soit un plus haut depuis juin et un cinquième mois d'affilée au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.