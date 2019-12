Les marchés confortent leur avance | KBCS "achète" Euronext

Aperam - Le producteur d'acier inoxydable Aperam annonce de nouveaux objectifs environnementaux pour 2030 et souhaite rendre ses usines européennes neutres en CO2 d'ici 2050. Aperam souhaite ainsi contribuer à la réalisation du Green Deal de la Commission européenne.

Bpost - Bpost annonce traiter une quantité record de colis en cette fin d'année, laquelle peut aller jusqu'à 480.000 paquets par jour depuis le Black Friday. Cela représente une augmentation de 20% sur un an. A cette occasion, 1.900 personnes sont venues renforcer le réseau bpost.

Shurgard - Shurgard a ouvert samedi un nouvel entrepôt libre-service à Herne Hill, près de Londres. Il compte plus de 1.000 espaces de stockage répartis sur quatre étages. Selon un communiqué de presse, Shurgard exploite désormais 31 entrepôts dans le Grand Londres et dans la vallée de la Tamise, tous situés à proximité des routes principales et des transports publics.